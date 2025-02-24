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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçında tek hedefi galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Yunanistan'ı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Emre Doğan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçında tek hedefi galibiyet Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Kıragası, millilerin müsabakaya ev sahipliği yapacak Pendik Stadı'nda gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Necla Güngör Kıragası, "İrlanda Cumhuriyeti maçında istediğimiz sonucu alamadık. Aynı mücadeleyi verdik ama istediğimiz sonuç olmadı. İrlanda maçındaki mücadelenin aynısını sergileyip, mutlaka 3 puan almak istiyoruz. Hücum varyasyonları üzerine çalıştık. Galibiyet için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Milli maç için taraftarlara çağrıda bulunan Kıragası, "Bu soğuk havada hepinizi bekliyoruz. Bu oyuncular oynadıkları oyunla sizi ısıtmaya çalışacak. Bu mücadeleyi gördüğünüzde 'İyi ki gelmişiz.' diyeceksiniz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Ay-yıldızlılar, yaptıkları son antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Pendik Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Türkiye-Yunanistan mücadelesini futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

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