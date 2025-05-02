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Spor, Futbol

Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Hüseyin Yıldız  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor

Iğdır

Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.

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Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.

Son 12 maçında yenilgi yaşamayan Iğdır ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

Hafta             Karşılaşma             Skor
25Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü3-0
26Erzurumspor FK-Iğdır FK0-0
27Iğdır FK-Çorum FK1-0
28Manisa FK-Iğdır FK0-1
29Iğdır FK-Şanlıurfaspor2-2
30MKE Ankaragücü-Iğdır FK0-4
31Iğdır FK-Ümraniyespor0-0
32Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK0-0
33Iğdır FK-İstanbulspor3-0
34Bandırmaspor-Iğdır FK1-1
35Iğdır FK-Sakaryaspor4-0
36Yeni Malatyaspor-Iğdır FK0-9

Çavuş yönetiminde sahasında mağlubiyet yaşamadı

Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.

İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.

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