Manchester City, Vitor Pereira'nın 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftanın açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
İstanbul
Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, 35. haftada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.
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"Maviler" müsabakayı Kevin De Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.