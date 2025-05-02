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Spor, Futbol

Antalyaspor sahasında tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

Süleyman Elcin  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Antalyaspor sahasında tek golle kazandı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.

18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.

29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Guilherme'nin kale önüne ortasında topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Oyunun durduğu anda hakem Cihan Aydın, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu topun Van de Streek'in eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Antalyaspor defansı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Prip'in bekletmeden vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu korner çeldi.

62. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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