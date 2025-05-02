Dolar
38.56
Euro
43.76
Altın
3,235.95
ETH/USDT
1,840.20
BTC/USDT
97,463.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı.

Servet Tümer  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten 1100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Turnuva, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

Benzer haberler

Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı

Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı

Hastalara "yapay zeka yerine doktorunuza danışın" önerisi

TDK, Türkçe düşünebilen yapay zeka için "büyük dil modeli" üzerinde çalışıyor

Antalya'da Tahtalı Dağı zirvesine kar yağdı

Antalya'da Tahtalı Dağı zirvesine kar yağdı
Antalya kamp karavan turizminde de iddialı

Antalya kamp karavan turizminde de iddialı
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Trump'ın çabalarını destekliyoruz

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: (Rusya-Ukrayna savaşı) Trump'ın çabalarını destekliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet