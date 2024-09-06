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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlikle başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Hilmi Sever  | 06.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlikle başladı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım / AA

Cardiff

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada milli takımın sol kanattan gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu, yaptığı ortada Barış Alper kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

87. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, top kaleci Ward'da kaldı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Milli takım 10 kişi kaldı

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takım, Galler deplasmanında ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyunda

Sakatlığını atlatan A Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, 64. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

​​​Emirhan Topçu ilk maçına çıktı

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Galler karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Emirhan mücadelenin 90. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve 8 dakikalık uzatma bölümünde karşılaşmada görev aldı.

Galler'de galibiyet hasreti sürdü

A Milli Takım, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçta da galibiyet özlemini dindiremedi.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle deplasmanda oynadığı 5. maçta 3. beraberliğini aldı. Milli takım, Galler deplasmanında 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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