A Milli Futbol Takımı, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı

Viyana
Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.
Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
Ardından teknik ekip ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.