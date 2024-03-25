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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Hilmi Sever  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
A Milli Futbol Takımı, Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı Fotoğraf: Hilmi Sever - AA

Viyana

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Ardından teknik ekip ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.

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