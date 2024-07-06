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EURO 2024

Hollanda’dan, EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaşacağı Türkiye'ye "iyi olan kazansın" mesajı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye arasında yapılacak maç öncesinde Türkçe "iyi olan kazansın" paylaşımı yaptı.

Şeyma Uzundere  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Hollanda’dan, EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaşacağı Türkiye'ye "iyi olan kazansın" mesajı

Ankara

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor." paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabının etiketlendiği paylaşımda ayrıca Türkçe "İyi olan kazansın." ifadelerine yer verildi.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak çeyrek final maçı, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye A Milli Futbol Takımına çeyrek final karşılaşmasında destek vermek için Berlin'e gitmişti.

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