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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'i tehdit oluşturan ülkeler listesine aldı

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), İsrail'i ilk kez Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesine aldığı bildirildi.

Abdullah Aşıran  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'i tehdit oluşturan ülkeler listesine aldı

Rotterdam

NCTV tarafından yayımlanan "Devlet Aktörlerinin Tehdit Değerlendirmesi" başlıklı raporunda, İsrail'in dezenformasyon faaliyetleriyle Hollanda kamuoyunu ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, "İsrail'in Hollanda siyasetini ve toplumunu etkileme girişimi" başlığı altında, geçen yıl Amsterdam'da Maccabi Tel Aviv taraftarlarıyla yaşanan olayların ardından İsrail hükümetine bağlı bir bakanlık tarafından hazırlanan ve resmi kanallar dışında Hollandalı siyasetçi ile gazetecilere gönderilen bir belgeye dikkat çekildi.

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Söz konusu belgede Hollanda vatandaşlarının isimlerinin geçtiği, alışılmadık ve istenmeyen bilgiler içerdiği kaydedilen raporda, İsrail ve ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik tehditlerinin kurumun faaliyetlerini sekteye uğratabileceği ifade edildi.

Raporda, Hollanda'nın uluslararası hukuk kurumlarına ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu tehditler karşısında özel bir sorumluluğa sahip olduğu vurgulandı.

NCTV'nin raporunda, Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesinde İsrail ilk kez yer aldı.

Diğer yandan NCTV, daha önce Hollanda servislerinin İsrail menşeli casus yazılım ve dinleme cihazlarına yönelik endişelerini ortaya koymuş olsa da, bu raporda casusluk bölümünde İsrail'in adı geçmedi.

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