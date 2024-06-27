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Spor, Futbol, EURO 2024

Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

Mutlu Demirtaştan  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

HAMBURG

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.

Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

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