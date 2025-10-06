Hastanede durumları takip edilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri taburcu edildi
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan ve sağlık kontrollerinin ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 4 aktivist taburcu edildi.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 4 aktivistin daha taburcu edilmesine karar verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülmüştü.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan ayrılmıştı.
Kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden, 2'si dün taburcu edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.