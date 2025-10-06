Dolar
Gündem

Hastanede durumları takip edilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri taburcu edildi

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan ve sağlık kontrollerinin ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 4 aktivist taburcu edildi.

Şaduman Türkay  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Hastanede durumları takip edilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri taburcu edildi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 4 aktivistin daha taburcu edilmesine karar verildi.

Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülmüştü.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan ayrılmıştı.

Kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden, 2'si dün taburcu edilmişti.

