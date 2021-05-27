Euro
10.30
Dolar
8.45
BIST 100
1,416.07
Altın
1,895.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor.
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Mayıs haftasında net 51 milyon dolarlık hisse senedi, 174,8 milyon dolarlık DİBS ve 19,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.05.2021
Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı

İstanbul

-Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Mayıs haftasında 51 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Mayıs ile biten haftada net 51 milyon dolarlık hisse senedi, 174,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Mayıs itibarıyla 22 milyar 386,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Mayıs'ta 22 milyar 366,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 591 dolardan 7 milyar 707,8 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 271,6 milyon dolardan 291,3 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın en değerli 32 kulübüne 6,1 milyar avro değer kaybettirdi
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 847 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşikler 21 Mayıs haftasında 175 milyon dolarlık DİBS aldı

Borsa güne yatay başladı

SPK, portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye şartlarını artırdı

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı