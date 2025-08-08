Dolar
40.69
Euro
47.48
Altın
3,391.68
ETH/USDT
4,042.00
BTC/USDT
116,776.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,10, altının gram fiyatı yüzde 1,63, dolar/TL yüzde 0,05 ve avro/TL yüzde 0,72 artış kaydetti.

Tunahan Kükürt  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63 artışla 4 bin 448 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 yükselişle 30 bin 51 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 330 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,63 artarak 7 bin 450 liraya yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 artarak 40,6870 liraya, avro yüzde 0,72 artışla 47,4430 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları yüzde 1,07 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,98 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu Yalova'da şehit ailesine ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mersin'de şehit annesine ulaştı
Karabük Valisi Yavuz, ormanlık alanda yeniden çıkan yangının çevrelendiğini söyledi:
Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet