Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.40
ETH/USDT
4,374.60
BTC/USDT
110,036.00
BIST 100
11,366.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 11.388,31 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,80 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içi piyasalar da alış ağırlıklı bir seyirle güne başladı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet