Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 3,20, avro/TL yüzde 0,74 ve dolar/TL yüzde 0,33 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 11,262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 11.288,05 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 365 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,19 artarak 7 bin 600 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 artışla 41,1510 liraya, avro yüzde 0,74 yükselişle 48,0230 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,16 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

