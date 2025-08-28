Dolar
41.04
Euro
48.05
Altın
3,414.42
ETH/USDT
4,528.20
BTC/USDT
113,055.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin piyasalar üzerine etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 yükselişle 97,9'a çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.250 ve 11.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü rekorla tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet