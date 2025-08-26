Dolar
41.03
Euro
47.82
Altın
3,382.56
ETH/USDT
4,514.30
BTC/USDT
109,721.00
BIST 100
11,529.81
Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 182,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,06 ile elektrik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor seviyeden tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de yıllık sanayi karları, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

