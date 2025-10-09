Dolar
41.72
Euro
48.38
Altın
3,953.51
ETH/USDT
4,308.60
BTC/USDT
120,306.00
BIST 100
10,726.98
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir’de “7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 7,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetinin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korumayı sürdürürken, ABD'de açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik endişeler de küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. BIST 100 endeksi ise günü negatif bir seyirle tamamladı.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), Almanya'da dış ticaret dengesinin ve ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
