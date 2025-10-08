Dolar
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 düşüşle 10.787,48 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.787,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile bilişim, en fazla gerileyen ise yüzde 1,42 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

