logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,93 yükselişle 10.856,73 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,46 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.856,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,90 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,70 ile ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 0,34 ile finansal kiramala faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

