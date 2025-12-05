Dolar
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,85 puan artarken toplam işlem hacmi 140,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 7,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

BIST 100 endeksi de gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararı öncesinde, bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB PPK toplantısı, cari denge, TCMB piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de FOMC toplantısı ve dış ticaret dengesi ile Çin'de dış ticaret dengesi ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

