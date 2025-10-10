Dolar
41.83
Euro
48.53
Altın
3,989.17
ETH/USDT
4,100.30
BTC/USDT
117,706.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,73 ve dolar/TL yüzde 0,34 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 10,654,20 puanı ve en yüksek 10.928,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 10.720,36 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 5 bin 346 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,72 yükselişle 36 bin 69 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 8 bin 955 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 41,8280 liraya çıkarken, avro yüzde 1,28 düşerek 48,3750 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,55 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu: Yerli ve milli gemilerimiz var, milli denizaltımızı ve uçak gemimizi inşa ediyoruz
İzmir'de Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda seçkin gözlemci günü yapıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu: TEBER, TOLON ve KEMANKEŞ'in hedefleri vurduğunu hep beraber izledik
Dışişleri Bakanı Fidan: (Gazze’de ateşkes) İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktık

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet