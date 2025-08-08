Dolar
40.67
Euro
47.49
Altın
3,394.83
ETH/USDT
3,918.30
BTC/USDT
116,935.00
BIST 100
10,974.85
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

