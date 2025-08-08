Dolar
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,56 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar da, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon raporu ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finansın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos Salı günü açıklanacak "Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

