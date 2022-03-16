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Ekonomi

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı

Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekletilen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni alarak Karadeniz'e hareket etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.03.2022
Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni almasıyla Karadeniz'e seyre başladı.

Diğer gemilerin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yakından takip ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gemiler limanlardan çıkış yapamamıştı.

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