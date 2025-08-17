Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında konuştu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı ortak basın toplantısında, "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez. Bu kararlar Ukrayna masada olmadan alınamaz." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında konuştu

Istanbul

Von der Leyen ve Zelenskiy, Brüksel'de yaptıkları ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel barış kapsamında Avrupa ve Kiev için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini belirten von der Leyen, Ukrayna ordusuna herhangi bir kısıtlama getirilmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Von der Leyen, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın (NATO'nun) 5. maddesi gibi Ukrayna'ya güvenlik garantilerine katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz ve AB dahil Gönüllüler Koalisyonu kendi payına düşeni yapmaya hazır." diye konuştu.

AB'nin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren Birliğin yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) aracılığıyla üye devletlerle Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu ülkenin "savunma sanayi tabanının güçlendirilmesini sağladıklarını" söyleyen von der Leyen, "Özellikle burada insansız hava araçlarını düşünüyorum, bu bizim ortak çıkarımıza." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliğine desteklerini sürdürdüklerini ve üyeliğin Kiev için bir güvenlik garantisi olacağını vurgulayarak "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez. Bunlar Ukrayna'nın ve yalnızca Ukrayna'nın vereceği kararlar. Bu kararlar Ukrayna masada olmadan alınamaz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kan dökülmeye devam ettiği sürece AB'nin Rusya'ya "ekonomik ve diplomatik baskıları" sürdüreceğini aktaran von der Leyen, Moskova'ya karşı 19'uncu yaptırım paketini eylül ayının başlarında hazırlayacaklarını kaydetti.

"Toprak meselesi ABD-Rusya-Ukrayna toplantısında görüşülmeli"

Zelenskiy de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çok fazla talebi olduğunu" ve bunların hepsinden haberdar olmadığını belirterek "Eğer gerçekten eskisi kadar çok sayıda varsa, hepsini incelemek zaman alacaktır. Silahların baskısı altında bunu yapmak imkansız. Bu yüzden ateşkese gerek var ve nihai bir anlaşma üzerinde hızla çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Toprak meselesinin önemine değinen Zelenskiy, "Ukrayna Anayasası, toprak vermeyi ve ticaretini yapmayı imkansız kılıyor. Toprak meselesi çok önemli olduğundan bu konu ancak Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü toplantısında görüşülmeli." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın şimdiye kadar üçlü toplantının yapılacağına ilişkin "hiçbir işaret vermediğini" aktararak, toplantı olmaması halinde Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için Avrupa ile birlikte çalışmayı kabul etmesinin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Ancak (garantilerin) nasıl işleyeceği, ABD'nin rolünün ne olacağı, Avrupa'nın rolünün ne olacağı ve AB'nin neler yapabileceği konusunda hiçbir ayrıntı yok. Bu bizim temel görevimiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, von der Leyen ile savunma konusunda da görüştüklerini ve SAFE gibi programlar kapsamında daha aktif çalışmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

