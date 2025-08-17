Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,423.00
BTC/USDT
117,464.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesini gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

Washington

Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump’ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos’a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.

Olası zirveye Putin’in yaklaşımı konusunda ise Moskova’dan henüz bir açıklama gelmedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı
Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali" coşkusu
Çanakkale ve Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Benzer haberler

Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

ABD’nin West Virginia eyaleti, başkent Washington’a en az 300 Ulusal Muhafız gönderecek

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" masada olacak

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı
ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu
Trump, Alaska zirvesi ile sonrasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Trump, Alaska zirvesi ile sonrasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet