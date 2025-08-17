Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesini gerçekleştirmek istediği iddia edildi.
Washington
Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump’ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.
- Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" masada olacak
- Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeler savaşın sonlandırılması arayışlarına ivme kazandırmıştır
- ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi sona erdi
Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.
ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos’a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.
Olası zirveye Putin’in yaklaşımı konusunda ise Moskova’dan henüz bir açıklama gelmedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.