Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" masada olacak
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta Washington'da yapılacak görüşmede, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" ve "toprak değişimi" dahil birçok önemli maddenin masada olacağı belirtildi.
Washington
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Avrupalı yetkililerin ağzından ABD medyasına yansıyan açıklamalar, Alaska Zirvesi'nde ortaya çıkan tabloyu biraz daha netleştirdi.
New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Trump'ın bu telefon görüşmelerinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" verilmesi konusunu da gündeme getirdiği ve hem Zelenskiy'nin hem de Avrupalı liderlerin buna sıcak baktığı belirtildi.
Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Kiev'e güvenlik garantileri verilmesine karşı çıkmadığı ancak bu garantilerin NATO şemsiyesi altında olmasını istemediği, ABD askerlerinin rol almasına ise itiraz etmediği iddiasına da yer verildi.
Öte yandan Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşması sürecinde iki ülke arasında başta Donbas bölgesi olmak üzere toprak değişimi konusunu da gündeme getirdiği kaydedildi.
Ancak toprak değişimi konusunda hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı liderlerin, Rusların kontrolündeki yerlerin Putin'e verilmesi fikrine karşı çıktıkları aktarıldı.
Putin, Ukrayna'da Rusça'nın yeniden resmi dil olmasını talep ediyor
Diğer yandan, NYT’nin haberine göre, Putin’in Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep ettiği iddiası da yer aldı.
ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
Zelenskiy, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.
Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.
ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump’ın Zelenskiy’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi" karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.
Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.
Aynı haberde, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.
Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.