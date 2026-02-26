Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein belgelerinin "kamuoyuna bilerek açıklanmadığı" iddialarının ardından, "bu tür açıklanmayan herhangi bir belge olup olmadığını" inceleyeceğini duyurdu.

26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
ABD Adalet Bakanlığı, "Trump'ın adının geçtiği" açıklanmayan Epstein belgesi olup olmadığını inceleyecek

Washington

Adalet Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, özellikle Demokratların Trump'ın adının geçtiği bazı Epstein dosyalarının karartıldığı iddialarına yanıt verdi.

Bakanlık, ilgili yasa gereği tüm dosyaların açıklandığını ve bu süreçte mağdurlarla ilgili bölümleri içerdiği için bazı dosyaların etiketlenerek saklandığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın adının geçtiği iddia edilen bazı Epstein belgelerinin kasıtlı olarak saklandığı iddialarına, "Bakanlık şu anda bu kategorideki dosyaları inceliyor. İnceleme sürecinde herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde etiketlendiği ve yasaya uygun olduğu tespit edilirse, Bakanlık elbette yasaya uygun olarak bu belgeleri yayımlayacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Beyaz Saray'ın "Trump, bu süreçte herhangi bir yanlış yapmamıştır." açıklamasının ardından Bakanlığın "Karartılan belge olup olmadığını inceleyeceğiz." şeklindeki açıklaması dikkati çekti.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Adalet Bakanlığını, Trump'la ilgili Epstein belgelerini kamuoyuna açıklamamakla suçlamış ve "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında bu belgelerin de açıklanmasını talep etmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

