Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,137.70
BTC/USDT
58,086.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, güvensiz ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uyguladı.

Mertkan Oruç  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere geçit vermedi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldığı ifade edildi. Ayrıca analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünlerin denetimlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 2024'ün ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans"

​​​​​​​Açıklamada, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmelerinin önemine işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak
Türkiye ve dünya gündemi
Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildi
"Kuyu-8" operasyonuna ilişkin 17 şüpheli tutuklandı
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında güvensiz ürünlere geçit vermedi

Ticaret Bakanı Bolat: Yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükseldi

TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye idari para cezası

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulundan Canon'a 38,3 milyon lira ceza
Fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında koruma önlemi uygulanacak

Fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında koruma önlemi uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet