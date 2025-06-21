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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 2 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile KCR Dış Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Zeynep Duyar  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Ticaret Bakanlığı 2 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ankara

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 99'a çıktı.

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Buna göre, listeye eklenen şirketler KCR Dış Ticaret AŞ ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ oldu.

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