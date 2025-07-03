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RTÜK, Sözcü TV ve TELE1'e idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı ifadeler nedeniyle Sözcü TV ve TELE1'e üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Fatma Nur Candan  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
RTÜK, Sözcü TV ve TELE1'e idari para cezası verdi

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Leman dergisindeki Hz. Muhammed ve Hz. Musa karikatürlerinin ardından Sözcü TV'de yayınlanan "Para Politika" programında, Dr. Murat Kubilay'ın kullandığı "Türkiye Müslüman bir ülke değildir." ifadesine ilişkin incelemeler tamamlandı.

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RTÜK'ün bugünkü üst kurul toplantısında, kurumun izleme uzmanlarının hazırladığı rapor değerlendirilerek, Kubilay'ın ifadesinin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğu, milli ve manevi değerlerle çeliştiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, "Türkiye Müslüman bir ülke değildir." ve "İslam'ın siyasileştirilmişliği" gibi ifadelerin toplumsal barışı tehdit ettiği, ciddi ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açabileceği belirtildi.

Yayının, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu tespit edilerek Sözcü TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

TELE1'in "Cunta Başkanı" ifadelerine üst sınırdan ceza

TELE1'deki "4 Soru 4 Yanıt" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin tekrar tekrar ekrana getirilmesi ve "Cunta Başkanı" ifadesinin altyazılarla meşrulaştırılmaya çalışılması nedeniyle kanala ceza uygulandı.

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1'e de üst sınırdan idari para cezasına karar verdi.​​​​​​​

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