Seyahatsever projesi için başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2022'de hayata geçirilen Seyahatsever projesinin bu yıl da devam edeceğini ve başvuruların başladığını bildirdi.
Ankara
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikayelere hazır mısınız? GSB yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor. Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye'yi keşfet." ifadelerini kullandı.
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Gençlerin seyahatlerini daha rahat planlamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, bu yaz da gençlerin hizmetinde olacak.
Sevgili gençler, #Seyahatsever ile yeni hikâyelere hazır mısınız?😎— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2025
GSB Yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor!🇹🇷🏢
Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye’yi keşfet!🧳🗺️
📌 https://t.co/Vkjfo8fuBN pic.twitter.com/f8QMR8Vliw
Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Proje, 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek.
Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.