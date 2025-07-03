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TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs ve beraberindeki kurul üyelerini kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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