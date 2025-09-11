Kurtulmuş: İsrail'in son saldırıları hepimizi derin uyanışa sevk etmesi gereken bir adım
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölge ülkelerine saldırılarına ilişkin,"Bu son saldırıların hepimizi derin uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu komisyonun yüklendiği görev en az bu uyarı kadar önemlidir." dedi.
TBMM
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.
TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen komisyonun 8. toplantısına, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katılıyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, bugünkü toplantıda memur ve işçi sendikalarının temsilcilerini, yarın da iş dünyasının temsilcilerini dinleyeceklerini belirtti.
Komisyonun görevinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu hatırlatan gelişmelerden birisinin, iki gün önce Doha'da gerçekleştirilen İsrail saldırısı olduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in aynı gün içerisinde üç egemen ülke Katar, Tunus ve Yemen'e saldırarak aslında bölgedeki saldırgan tutumlarıyla ilgili yeni bazı sinyalleri ortaya koyduğunu vurguladı.
Tunus'taki "Küresel Sumud Filosu"na saldırı gerçekleşmesinin, ABD'nin müttefiki ve bölgedeki en önemli üslerinden Katar'da bu saldırının ortaya konulmasının artık herkesi alarma geçiren fevkalade önemli bir işaret fişeği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu saldırıyla açıkçası İsrail, 'Ben istediğim ülkede, istediğim insanı öldürebilirim.' mesajını çok net bir şekilde vermiştir. İkincisi, hiçbir ülkenin egemenlik hakkını tanımadığını bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üçüncüsü, ABD'nin hangi üsse sahip olursa olsun bölge halklarını, bölge ülkelerini korumayacağını ya da koruyamayacağını ortaya koymuştur. Böylece bölge halklarının neredeyse tamamına karşı bir düşmanlık ilişkisi içerisinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Şimdiye kadar çok saldırı gerçekleşti. Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede bu komisyonun yüklendiği görev de en az bu uyarı kadar önemli, tarihi bir sorumluluktur. Biz böylece zaten bölerek, parçalayarak, terör örgütleri vasıtasıyla, vekalet örgütleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak, ülkeleri, bölgeleri karıştırarak yoluna devam eden bu anlayışa karşı, teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı, biz de bölge halkları olarak bir ve beraber olduğumuzu ifade etmek, ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Tam da bu komisyonun varlık sebebi bu gerekçelerden kaynaklanmıştır."
"Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, milli dayanışmayı ortaya koymanın, Türk'üyle, Kürt'üyle, etnik ve mezhebi farklılıklarıyla kardeşliği ortaya koymanın, ayrıca Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmanın ve buna destek olmanın komisyonun başlıca hedefi olduğunu, bu çerçevede büyük mesafe alındığını belirtti.
Komisyonun gayretli bir çalışmaya ev sahipliği yaptığının altını çizen Kurtulmuş, "Burada önemli görüşmeler yapıyoruz. Şimdiye kadar toplumun farklı kesimlerini temsil eden arkadaşlarımız, bireysel olarak ya da kendi temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları adına burada söz aldılar. Herkes kendi farklı görüşlerini ifade etmekle birlikte herkesin ortak meramı, 'Evet, biz kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz, esenlik istiyoruz ve hep beraber Türkiye'nin güvenlik içerisinde yaşayabileceği bir ülke olmasını istiyoruz.' kanaatini ortaya koydular. Dolayısıyla bu çalışmaları en kısa zamanda olgunlaştırmak ve bir nihai sonuca ulaştırmak komisyonumuzun başlıca görevidir." şeklinde konuştu.
Komisyonda dile getirilen görüşlerin nihai raporların oluşmasına büyük katkı sunacağını bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ama bundan da önemlisi, daha evvel de ifade ettiğim gibi, burada söz alan her bir arkadaşımız Türkiye'de toplumsal mutabakatın oluşmasına, toplumsal rızanın gelişmesine şimdiye kadar çok büyük katkı sundular, bundan sonra da sunmaya devam edecekler. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil, bütün bölgede silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanlar arasındaki etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkların çatışma sebebi değil, bir bütünleşme ve birleşme vesilesi haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir bölgeyi inşa ederiz.
Bu toplantılara başladığımız ilk günden itibaren en temel iddialarımızdan birisi aslında 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır.' Ümit ediyorum, gayretle yürüttüğümüz, büyük bir titizlikle bugüne kadar getirdiğimiz bu çalışmaları en kısa süre içerisinde nihayete erdirecek ve terörsüz bir Türkiye'nin, terörsüz bir bölgenin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde teşkil edilen komisyon olarak görevimizi yerine getireceğiz ve tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmuş olacağız."
"Süreç, özgürlük, adalet, demokrasi ve milli birlik temelinde yürütülmelidir"
Komisyonun 8. toplantısının birinci oturumunda söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, terörün, kendileri için sadece güvenliği değil, aynı zamanda toplumun sosyal barışını, kamu hizmetlerini, çalışma hayatını hedef alan büyük bir tehdit ve en önemlisi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Yalçın, bu nedenle kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın, teröre asla meşruiyet kazandırılamayacağını vurguladı.
Memur-Sen olarak hazırladıkları "Çalışma Hayatı ve Terör" raporuna işaret eden Yalçın, raporda Türkiye'nin terörle mücadelesini çarpıtmak isteyen odaklara karşı gerçekleri verilerle ortaya koyduklarını anlattı. Yalçın, "Bu raporumuzla ortaya koyduğumuz şudur, terör yalnızca cana değil, aynı zamanda emeğe, kamu hizmetine ve toplumsal barışa doğrudan kasteden bir tehdittir." diye konuştu.
Yalçın, kamu görevlilerinin devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirerek, "Eğer bu süreç başarıya ulaşacaksa bunun yolu milletin gerçek duyarlılıklarını, endişelerini ve beklentilerini doğru okumaktan geçer. Bu nedenle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu toplumsal bir proje olarak görüyor ve sahada her gün yüz yüze geldiğimiz tecrübelerimizle, bu sosyolojinin okunmasına katkıda bulunmak, bizim için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Memur-Sen olarak sürece ilişkin dikkat edilmesi gereken birkaç hususu dile getirmek istediğini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:
"Süreç, özgürlük, adalet, demokrasi ve milli birlik temelinde yürütülmelidir. Sivil toplum kuruluşları sadece dinlenen değil, gerçek anlamda sürecin paydaşı kılınmalı, yalnızca bir defaya mahsus görüşleri alınan kuruluşlar olmamalı. Devlet kuşatıcı ama kararlı olmalı, terörü cesaretlendirecek hiçbir adım söz konusu olmamalıdır. Çözüm sürecinde, tüm iyi niyet ve çabalara rağmen yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarılmalı, sürecin sabote edilmesine ve sekteye uğratılmasına karşı ihtiyatlı davranılmalıdır. Yeni ve sivil bir anayasa yapılmalı. Toplumun bütün kesimlerini kapsayan toplumsal sözleşme oluşturulmalıdır. Terörün mağdur ettiği vatandaşlarımızın acısı politize edilmemeli, toplumsal vicdanın ortak paydası olmalıdır. Terör örgütü PKK, sadece Türkiye ve Irak'ta değil, hangi adı taşırsa taşısın, bütün ülkelerdeki bileşenleriyle birlikte silah bırakmalıdır. Suriye'deki yapılanma orada durduğu müddetçe Terörsüz Türkiye projesi gerçekleşmemiş olacaktır. İsrail-Amerikan projesinin Suriye'de hayat bulmasına müsaade edilmemelidir. Bu konu pazarlık konusu yapılamaz. Ve yine şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin fedakarlığı, annelerimizin gözyaşı bu sürecin kırmızı çizgisi olmalıdır."
Terör vesayeti kalktığında Türkiye'nin sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha huzurlu, daha güçlü ve daha müreffeh olacağının altını çizen Yalçın, bu hedefe ulaşmak için üzerlerine düşen her sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.
Terörsüz Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın ön şartı olduğunu da belirten Yalçın, konuşmasında, 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ve Batman'ın Kozluk ilçesinde okuldan eve dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
"Bu özlemi gerçeğe dönüştürmek hepimiz için anayasal bir görev"
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise Türkiye'nin 1980'lerden bu yana bölücü terörle mücadele kapsamında hem ekonomik hem de insani açıdan ağır bedeller ödediğini anlattı.
Kahveci, terörün Türkiye'de aynı zamanda kamu hizmetlerini sekteye uğrattığını, ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarıyla kamu çalışma hayatına da büyük zararlar verdiğini bildirdi.
PKK terör örgütünün kamu çalışanlarına yönelik saldırılarına dikkati çeken Kahveci, "Bu saldırılarla, eğitimden sağlığa, yerel yönetimden adalet sistemine kadar kamu hizmetinin temel taşlarını çökertmek ve devlet otoritesini zayıflatmak amaçlanmıştır. Çok sayıda öğretmenin şehit edilmesi, doktorların yollarının kesilerek öldürülmesi, kaymakamların bombalı saldırılarda hayatlarını kaybetmeleri, çalışanlarımızın terör örgütü mensuplarınca kaçırılmaları, kamu görevlilerini endişeyle yüz yüze bırakmıştır." dedi.
Terörsüz bir Türkiye'de bu tablonun kökten değişeceğine inandıklarını belirten Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kamu görevlilerinin can güvenliğinin tehdit altında olmadığı, aksine huzur ve barış ortamının hakim olduğu bir ülkede, bölgede sunulan kamu hizmetinin niteliği ve kalitesi de dolayısıyla artacaktır. Terörün ortadan kaldırılmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sadece kamu hizmetleri açısından değil, sosyal ve ekonomik gelişim açısından da cazibe merkezlerine dönüşmesi mümkün olacaktır. Bu dönüşüm bölgenin daha homojen bir kimliğe sahip olmasına, terör nedeniyle bölgeden göç eden halkın da yeniden memleketlerine dönebilmelerinin imkanını sağlayacaktır. Bu nedenle ulaşılacak huzur ve güven ortamının en büyük kazanımı yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesinde eşit hizmet alma hakkının korunması ve devlet-vatandaş bağının güçlenmesi olacaktır."
Kendileri için en önemli meselenin Anayasa çerçevesindeki hassasiyetlerinin korunması olduğunu belirten Kahveci, "Terörsüz Türkiye hedefinin Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddelerinde ifadesini bulan ilkeler etrafında toplanmaktan geçtiğini" söyledi.
Kahveci, Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ve devletin geleceği için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydederek, "Bu özlemi gerçeğe dönüştürmek hepimiz için anayasal bir görev, hukuki bir sorumluluk, tarihi bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı.
"Sahici biçimde kucaklayacak demokratik reformlarla çözülebilir"
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, sürecin sadece parlamentoya sıkıştırılmayan, demokratik kitle ve emek meslek örgütlerinin de sözünü kurabildiği demokratik bir işleyişle açık, şeffaf şekilde paylaşılarak ilerlemesini önemsediklerini söyledi.
Başta ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsrail gibi emperyalist ülkelerin petrolden ve coğrafyanın stratejik öneminden kaynaklı olarak bölge üzerindeki hesaplarının ve çıkar kavgalarının sorunu daha da karmaşıklaştırdığını, çözümü zorlaştırdığını belirten Koçak, sorunun çözümünün ertelenmesinin, gelecekte daha ağır bedeller doğuracağına dikkati çekti.
Koçak, "Bu sorun, bir halkın varlığını tanıma, kendini ifade ve eşit yurttaşlık temelinde onurlu bir yaşam kurma dinamiklerini sahici biçimde kucaklayacak demokratik reformlarla çözülebilir. Aksi halde ülkemiz sadece tarihsel bir fırsatı yitirmekte kalmayacak, aynı zamanda daha derin bir siyasal, toplumsal ve ekonomik krizin içine sürüklenecektir." dedi.
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise Türkiye'nin tarihi birikimi ve potansiyeliyle bu sorunu çözebilecek güce, özgür, eşit, bir arada yaşama iradesine sahip olduğunu vurguladı. Karagöz, "Sorunun çözümü için basit bir formül öneriyoruz, bugüne kadar bu konuda ne yapıldıysa şimdi tersi yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Uygulanabilir, somut ve kısa, orta, uzun vadede yapılacakların belirlendiği, tarafların üzerinde hem fikir olduğu, sivil toplum, emek ve meslek örgütlerinin, aydınların katkı sunduğu bir eylem planı çıkarılmasını isteyen Karagöz, öncelikli yapılması gerekenlerin hemen hayata geçirilmesi, emek, insan hakları, demokrasi ve laiklik ekseninde hukuk devletiyle özdeş temel ilkeler ortaya konulması gerektiğini söyledi.
Karagöz, KESK olarak "Kürt meselesinin çözümünde atılması gereken adımlara ilişkin 17 maddelik önerilerini" komisyona sundu.