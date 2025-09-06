Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Aynur Ekiz  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

TBMM

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'de siyonist İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Ayşenur evladımızın, zulme boyun eğmeyen duruşu ve insanlık cephesinin en ön safındaki onurlu yürüyüşü; Filistin halkının özgürlük mücadelesinde ve insanlığın adalet arayışında bizlere daima güç verecektir. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

