Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü

Filistin polisi, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sırasında kopan 39 şarapnel parçasının işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düştüğünü bildirdi.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü

Ramallah

Polisten yapılan açıklamada, merkezi operasyon odasının Batı Şeria vilayetlerinde 39 şarapnel parçasının düştüğünü kayda geçirdiği, söz konusu parçaların ekiplerce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda yaralanma ya da hasar oluşmadığı kaydedildi.

İran'ın dün sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çalmıştı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırılarına Tahran, füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.


