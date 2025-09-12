Dolar
41.37
Euro
48.56
Altın
3,644.14
ETH/USDT
4,518.40
BTC/USDT
114,930.00
BIST 100
10,336.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur’da “İş İnsanları ile İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanet olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahkum edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahkum etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz

Kurtulmuş: İsrail'in son saldırıları hepimizi derin uyanışa sevk etmesi gereken bir adım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Yener'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Yener'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet