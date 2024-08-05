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Spor

Bakan Bak, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci olan milli golfçüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn'da düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli sporcuları kutladı.

Can Öcal  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Bakan Bak, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci olan milli golfçüleri kutladı

İstanbul

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Lihtenştayn'daki Gams-Werdenberg Golf Kulübünde düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçülerimizi kutluyorum. Ülkemiz tarihinde ilk kez Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda zirvede yer alan Erkek ve Kadın Milli Golf Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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