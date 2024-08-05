Bakan Bak, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci olan milli golfçüleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn'da düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli sporcuları kutladı.
İstanbul
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Lihtenştayn'daki Gams-Werdenberg Golf Kulübünde düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçülerimizi kutluyorum. Ülkemiz tarihinde ilk kez Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda zirvede yer alan Erkek ve Kadın Milli Golf Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.