Milli golfçüler, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci oldu
Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Lihtenştayn’daki Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, kadınlarda 11 ülkeden 44, erkeklerde ise 12 ülkeden 48 sporcu katıldı.
Almina Erdoğan, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp'ten oluşan Türkiye'nin kadın takımı, Macaristan’ı 3-0, Lüksemburg 2-1, finalde de Bulgaristan’ı 2,5-0,5 yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Kadrosunda İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir, Emir Duhan Sazak ve Can Gürdenli'nin yer aldığı Türkiye'nin erkek takımı ise Arnavutluk’u 3-0, Bulgaristan’ı 2,5-0,5 ve Lüksemburg’u finalde 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye tarihinde ilk kez hem kadınlar hem erkeklerde Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda zirvede yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.