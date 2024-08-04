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Milli golfçüler, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci oldu

Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli golfçüler, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci oldu

Ankara

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Lihtenştayn’daki Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, kadınlarda 11 ülkeden 44, erkeklerde ise 12 ülkeden 48 sporcu katıldı.

Almina Erdoğan, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp'ten oluşan Türkiye'nin kadın takımı, Macaristan’ı 3-0, Lüksemburg 2-1, finalde de Bulgaristan’ı 2,5-0,5 yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Kadrosunda İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir, Emir Duhan Sazak ve Can Gürdenli'nin yer aldığı Türkiye'nin erkek takımı ise Arnavutluk’u 3-0, Bulgaristan’ı 2,5-0,5 ve Lüksemburg’u finalde 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye tarihinde ilk kez hem kadınlar hem erkeklerde Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda zirvede yer aldı.

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