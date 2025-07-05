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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Yavuz Emrah Sever  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı Fotoğraf: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı

Eskişehir

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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Ekipler, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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