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Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakınlarına 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ile taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de, belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında, Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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