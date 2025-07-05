Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

Doğukan Vurgun  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde ekipler, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli şekilde izleyebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çeşitli illerden de polis takviyesi yapılan kentte ekipler, er meydanı içinde, tribünlerde ve çevrede güvenlik önlemi alıyor. Alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da kontrol altında tutuluyor.

Güvenlik önlemleri, havadan dronla yapılan denetimlerle de destekleniyor. Polis helikopteri de zaman zaman devriye uçuşu yapacak.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 narkotik köpeği bölgede görevlendirildi.

Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birliği, Sarayiçi'nde devriye görevini organizasyon boyunca sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: İzmir Ödemiş'teki yangında yaralanan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit oldu
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

Benzer haberler

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek

Eski başpehlivan Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar öncesi güreşçilere kaliteli oyun önerisi

Edirne'deki otellerde Kırkpınar yoğunluğu

Edirne'deki otellerde Kırkpınar yoğunluğu
Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu

Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu
Sıla yolundaki gurbetçiler Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Sıla yolundaki gurbetçiler Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet