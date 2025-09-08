Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısının ardından, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) dair güçlü siyasi sahiplenme iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Harun Kutbe  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığımız 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve siyasi liderliğinde hazırlanarak önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı ortaya koymaktadır. Kabine toplantımızın ardından programımıza dair güçlü siyasi sahiplenme iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kurumlarımızın uyumlu çalışması ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

