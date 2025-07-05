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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gülsem Adam  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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