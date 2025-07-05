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Hatay Dörtyol'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ali Kemal Zerenli, Muzaffer Çağlıyaner  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Hatay Dörtyol'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

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Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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