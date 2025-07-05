Hatay Dörtyol'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Hatay
Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
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Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.