Dolar
39.73
Euro
45.76
Altın
3,353.88
ETH/USDT
2,267.20
BTC/USDT
102,077.00
BIST 100
9,116.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile Bakanlık ve Türk Kızılay arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, elektrikli otomobillerde tüketiciyi yanıltan reklamlara, 15,8 milyon lira idari para cezası kesti.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kurulun, 12 Haziran'daki toplantısında elektrikli otomobiller başta olmak üzere 103 dosya değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bunlardan 92'si, mevzuata aykırı bulundu. Reklam durdurma cezasıyla birlikte 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi. Elektrikli otomobil reklamlarında bazı üretici ve satıcıların, araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre tespit edildiğinin reklamda açıkça belirtilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ⁠gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin net şekilde ifade edilmesinin önemine dikkat çekildi. ⁠Açıklamada, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisinin tüketiciyle paylaşılması gerektiği aktarıldı.

Bu yılın ilk yarısında 753 dosya mevzuata aykırı bulundu

Öte yandan, 2025 yılının ilk yarısında 838 dosya incelenirken, 753 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu bildirilen açıklamada, toplam 141,1 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarını koruma, sektörde güven ve şeffaflığı sağlama hedefi doğrultusunda, yanıltıcı menzil beyanları ve benzeri uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 181 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi
Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Türkiye'de trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli

Çin'de elektrikli otomobil satışları mayısta yüzde 28,2 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet