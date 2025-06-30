Dolar
39.76
Euro
46.63
Altın
3,280.94
ETH/USDT
2,471.00
BTC/USDT
107,820.00
BIST 100
9,904.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulundan yapı kimyasalları sektöründeki iki firmaya 42,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ ve Chyrso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'ye 42,7 milyon lira idari para cezası kesti.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Rekabet Kurulundan yapı kimyasalları sektöründeki iki firmaya 42,7 milyon lira ceza

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında Mapei ve Chyrso firmalarına 42,7 milyon lira idari para cezası kesildiği aktarılan açıklamada, "Yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediği, müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza alan firmalardan Chyrso'nun ayrıca bayilere rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği de tespit edildi. Haklarında soruşturma yürütülen diğer firmalar (Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ, Kimya Üreticileri Derneği ile Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) hakkında herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın önceki aşamalarında uzlaşma yolunu tercih eden iki teşebbüse de 56 milyon lira para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Ayrıca, Kimya Üreticileri Derneğine üye firmaların üretim, ihracat, istihdam gibi bilgilerinin toplanması uygulamasına da işaret edilen açıklamada, uygulamaya, en az 5 firmanın katılması, verilerin dijital ve bağımsız bir sistemle toplanması gibi şartların karşılanması halinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı
Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Benzer haberler

Rekabet Kurulundan yapı kimyasalları sektöründeki iki firmaya 42,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulundan yapı kimyasalları sektöründeki iki firmaya 42,7 milyon lira ceza

Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor

İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 10'u aktif emniyet personeli 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 10'u aktif emniyet personeli 11 şüpheli tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet