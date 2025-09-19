Dolar
logo
Politika

Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, ihraç istemiyle AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, hakkında irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

İsmet Karakaş  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, ihraç istemiyle AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İhraç istemiyle AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

AK Parti'den yapılan açıklamada ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca, Sungur'un, tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

