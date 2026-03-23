Ekonomi

Rekabet Kurulu Haribo hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteren Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Mert Davut  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Rekabet Kurulu Haribo hakkında soruşturma açtı

Ankara

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma, firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulama ve davranışlarla rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açıldı

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

